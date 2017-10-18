Адвокаты Левашова обжаловали решение суда об экстрадиции из Испании в США

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Сторона защиты российского программиста Петра Левашова, экстрадицию которого в США одобрила Национальная судебная палата Испании, обжаловала это решение, сообщили РИА Новости источники в команде адвокатов.
"В собранной информации описывается, как подозреваемый контролировал и использовал ботнет Kelihos (компьютерную сеть, зараженную вредоносным обеспечением), а также собирал личную информацию и средства идентификации, такие как электронная почта, имена пользователей, доступ и пароли к зараженным компьютерам", — отмечается в документе.
Основания для жалоб
"Мы подали жалобу", — сказал адвокат, уточнив, что судебное решение было оспорено через несколько дней после оглашения вердикта, еще 6 октября. Рассматривать жалобу судьи будут на Пленарном заседании Национальной судебной палаты в закрытом режиме. Дата заседания не известна.
Основанием для обжалования адвокаты считают то, что во время судебного заседания 28 сентября было нарушено право Левашова на защиту. В частности, суд не принял во внимание большую часть доказательств, представленных адвокатами, – в том числе возможную ошибку с установлением личности подозреваемого в совершении преступлений в США, возможную политическую мотивацию дела, а также то, что дело может рассматривать суд в Испании, поскольку не исключено, что были пострадавшие и в этой стране.
Сторона защиты также обратила внимание на ряд публикаций в западной прессе, согласно которым Левашова США подозревают в якобы совершенных "хакерских атаках во время предвыборной кампании". Материалы прессы также не были приняты во внимание судом. Кроме того, адвокаты заострили внимание, что Левашов — офицер российской армии, что также необходимо учитывать в связи с запросом на экстрадицию.
Запрос из РФ
Кроме того, в жалобе адвокаты обращают внимание на тот факт, что Россия также направила запрос об экстрадиции Левашова 20 сентября. Суть обвинений, которые ему предъявлены в РФ, не известны. Запрос российской стороны находится сейчас в испанском правительстве, однако там РИА Новости отказались сообщать подробности по этому поводу, заявив, что "подобные вопросы не комментируют, пока нет решения".
По мнению стороны защиты, существование двух запросов о выдаче может свидетельствовать о "выяснении отношений" между двумя государствами, и лучше суд проводить в третьей стране – в Испании.
Кроме того, в жалобе адвокаты ссылаются на слова Левашова, который опасается, что в США его могут "подвергнуть пыткам", и он опасается за свою жизнь.