Адвокаты Левашова обжаловали решение суда об экстрадиции из Испании в США

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Сторона защиты российского программиста Петра Левашова, экстрадицию которого в США одобрила Национальная судебная палата Испании, обжаловала это решение, сообщили РИА Новости источники в команде адвокатов.

Левашов был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных".

"В собранной информации описывается, как подозреваемый контролировал и использовал ботнет Kelihos (компьютерную сеть, зараженную вредоносным обеспечением), а также собирал личную информацию и средства идентификации, такие как электронная почта, имена пользователей, доступ и пароли к зараженным компьютерам", — отмечается в документе.

Основания для жалоб

"Мы подали жалобу", — сказал адвокат, уточнив, что судебное решение было оспорено через несколько дней после оглашения вердикта, еще 6 октября. Рассматривать жалобу судьи будут на Пленарном заседании Национальной судебной палаты в закрытом режиме. Дата заседания не известна.

Основанием для обжалования адвокаты считают то, что во время судебного заседания 28 сентября было нарушено право Левашова на защиту. В частности, суд не принял во внимание большую часть доказательств, представленных адвокатами, – в том числе возможную ошибку с установлением личности подозреваемого в совершении преступлений в США, возможную политическую мотивацию дела, а также то, что дело может рассматривать суд в Испании, поскольку не исключено, что были пострадавшие и в этой стране.

На судебном заседании Левашов заявил, что в течение последних десяти лет работает на "Единую Россию", в частности якобы "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время", при этом он не подтвердил свои слова доказательствами.

Сторона защиты также обратила внимание на ряд публикаций в западной прессе, согласно которым Левашова США подозревают в якобы совершенных "хакерских атаках во время предвыборной кампании". Материалы прессы также не были приняты во внимание судом. Кроме того, адвокаты заострили внимание, что Левашов — офицер российской армии, что также необходимо учитывать в связи с запросом на экстрадицию.

Запрос из РФ

Кроме того, в жалобе адвокаты обращают внимание на тот факт, что Россия также направила запрос об экстрадиции Левашова 20 сентября. Суть обвинений, которые ему предъявлены в РФ, не известны. Запрос российской стороны находится сейчас в испанском правительстве, однако там РИА Новости отказались сообщать подробности по этому поводу, заявив, что "подобные вопросы не комментируют, пока нет решения".

По мнению стороны защиты, существование двух запросов о выдаче может свидетельствовать о "выяснении отношений" между двумя государствами, и лучше суд проводить в третьей стране – в Испании.

Прокуратура и суд сочли, что доказательств "политической мотивации дела" недостаточно, а также обратили внимание, что в запросе об экстрадиции не упоминается ни то, что Левашов может знать какую-либо секретную информацию военного характера, ни упоминаются возможные подозрения в якобы имевших место хакерских атаках во время президентской кампании в США. Защита при этом утверждает, что в части документов, полученных Минюстом из США и не вошедших в иск, говорится, что Левашов "имел доступ к многочисленным серверам компьютеров, которыми управляли американские власти". Поэтому, как считает сторона защиты, в случае начала судебного процесса в США вопрос о якобы "хакерских атаках во время президентских выборов" может возникнуть, однако об этом испанской стороне не сообщают.

Кроме того, в жалобе адвокаты ссылаются на слова Левашова, который опасается, что в США его могут "подвергнуть пыткам", и он опасается за свою жизнь.