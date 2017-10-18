В Харькове задержали водителя внедорожника, наехавшего на толпу

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Водитель внедорожника, наехавшего на толпу людей в Харькове, задержана, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщает полиция Харьковской области.

В среду вечером полиция сообщила, что внедорожник Lexus въехал в толпу людей в центре Харькова, известно о как минимум пяти погибших.

"Женщина, которая находилась за рулем Lexus, уже задержана", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", виновным грозит до 10 лет лишения свободы.