Администрация Трампа намерена значительно углубить отношения с Индией

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно углубить отношения с Индией, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Институте стратегических и международных исследований.

По его словам, администрация Трампа "намерена значительно углубить пути взаимодействия США и Индии".

"Администрация Трампа предложила на рассмотрении Индии различные варианты для обеспечения обороны. Мы ценим то, какую роль играет Индия в обеспечении мировой безопасности и стабильности, и мы готовы обеспечить, чтобы Индия имела еще большие (оборонные) возможности", — сказал госсекретарь.

Тиллерсон также отметил, что "позднее в этом году мы проведем новый диалог по террористическим спискам".