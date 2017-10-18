Наблюдатели ОБСЕ попали под огонь ВСУ на Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции в то время, как там находились сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили представители самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.

Специалисты миссии ОБСЕ вели работы по техническому обслуживанию камеры, установленной на территории станции. В 12.45 в шестистах метрах от них разорвалась мина калибра 120 миллиметров. Час спустя разорвалась еще одна мина — калибра 82 миллиметра, в 300 метрах от представителей СЦКК и ОБСЕ.

"Оба снаряда были выпущены с направления Авдеевки", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Этот район находится под контролем ВСУ.

Представители СММ доложили о случившемся своему руководству.

Украинские силовики неоднократно обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, которая находится находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории, из-за чего оставались без воды Донецк, Авдеевка и другие населенные пункты по обе стороны от линии разграничения.

Подробнее о конфликте на востоке Украины — в хронике РИА Новости >>