Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника Петлюре в Виннице

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов Симону Петлюре в Виннице, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Виннице был открыт памятник Петлюре. Возведение монумента лидеру националистов, при котором по Украине прокатилась волна еврейских погромов, было предусмотрено планом празднования 100-летия "украинской революции" 1917-1921 годов. Программу памятных мероприятий утвердил год назад кабинет министров Украины.

"Всемирный еврейский конгресс встревожен бесчестным и горьким решением муниципалитета Винницы увековечить националистического лидера и антисемита Симона Петлюру как "защитника Украины"… Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте организации.

"Немыслимо, чтобы человека, которого сегодня нам не следует бояться называть террористом, был увековечен в том самом городе, где его режим попытался стереть сильное и укоренившееся еврейское население", — считают в организации.

В конгрессе также отметили заметный рост антисемитских настроений на Украине в последние 25 лет. "Установка памятника Петлюре в одном из исторических центров еврейской жизни на Украине направляет неверный сигнал украинскому народу и институтам культуры, созданным национальным правительством Украины в 1990-х годах", — говорится в заявлении.

Недовольство установкой памятника ранее выразили и в Израиле. Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.

В период Гражданской войны 1917-1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад. Позже Петлюра был убит в Париже. Его убийца Самуил Шварцбурд заявил, что сделал это в качестве возмездия за погромы на Украине.