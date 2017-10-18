Эрдоган выступил против вхождения Киркука в состав курдской автономии Ирака

АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Курдская автономия Ирака не имеет никаких исторических прав на провинцию Киркук, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований, недавно восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

"Те, кто действует, игнорируя структуру региона, где живет много различных национальностей, будут привлечены историей к ответственности. Что делает он (глава Иракского Курдистана Масуд Барзани)? Он говорит: "Киркук мой". Как ты смеешь такое говорить? Разве ваша история связана с Киркуком? Что ты делаешь в Киркуке? Оставайтесь в районе, где находится администрация Северного Ирака", — заявил Эрдоган, выступая перед главами сельских администраций в Анкаре.

По его словам, власти Иракского Курдистана применили насилие против жителей Киркука и несут ответственность за кровопролитие в Ираке. Турецкий лидер отметил, что Турция, которая ранее поддерживала власти курдской автономии Ирака, сегодня вынуждена закрыть КПП и воздушное пространство для Эрбиля.

Он отверг критику за вмешательство в дела Сирии, Ирака и других стран. "Ответ невеждам, не знающим историю, прост: все страны, расположенные рядом с Турцией, являются частью ее интересов", – добавил Эрдоган.