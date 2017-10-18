Матвиенко считает, что Рада изменит закон об образовании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Венецианская комиссия вынесет заключение о несоответствии закона Украины об образовании, и после этого Киев "вместе с европейскими властями" начнёт работу над изменением закона.

"Я оптимист, я считаю, что Венецианская комиссия вынесет не политическое, а сугубо правовое решение по закону Украины об образовании", — заявила она на пресс-конференции, подчеркнув, что в этом решении должна содержаться рекомендация Киеву изменить закон.

По словам главы Совфеда, она ожидает, что украинские власти "осознают ошибочность своего решения" и вместе с "европейскими властями" начнёт работу над изменением закона.

"Рада должна изменить закон в плане дискриминационных норм, иначе Украина станет нерукопожатной ", — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что принятый на Украине закон об образовании нарушает "все международные конвенции". По её словам, не только российский парламент по своей линии прилагает усилия для изменения закона или его отмены, но и российский МИД "находится в контакте" по этому вопросу с внешнеполитическими ведомствами других стран.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.