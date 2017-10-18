Трамп обвинил экс-главу ФБР в выгораживании Клинтон в скандале с перепиской

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в выгораживании Хиллари Клинтон в ходе расследования скандала со служебной перепиской в бытность ее госсекретарем США.

В конце августа сенаторы-республиканцы направили в ФБР письмо, в котором утверждали, что бывший директор ведомства Джеймс Коми начал составлять заявление о невиновности Клинтон еще в апреле или мае 2016 года, не допросив 17 ключевых свидетелей, в том числе и саму Клинтон.

"ФБР подтвердило сообщения о том, что Джеймс Коми написал черновик письма, исключающего вину жуликоватой Хиллари Клинтон, до того, как расследование было завершено. Многие люди не были допрошены, в том числе сама Клинтон. Коми под присягой заявил, что он не совершал этого — очевидная договоренность? Где же минюст?" — написал Трамп в Twitter.

"Как оказалось, Джеймс Коми лгал и устраивал утечки, и всеми способами защищал Хиллари Клинтон. Он — лучшее, что случилось в ее жизни!" — добавил президент.

Частная почта кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Трампу удалось победить Клинтон. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах. Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. За десять дней до выборов тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования.