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Социализм, армия и дисциплина: Си Цзиньпин определил приоритеты на пять лет

14:0418.10.2017
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© AFP 2017 / Nicolas AsfouriСи Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии КитаяСи Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в среду в докладе к 19-му съезду партии рассказал о своем видении развития страны и партии на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Очередной съезд крупнейшей в мире политической партии открылся в среду утром в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин вошел в зал заседания в сопровождении своих предшественников Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя, которые сели по правую и левую руку от него. Член Постоянного комитета Политбюро, премьер Госсовета Ли Кэцян объявил съезд открытым. Все собравшиеся делегаты исполнили гимн страны, после чего Ли Кэцян объявил минуту молчания в память о старшем поколении революционеров и павших героях революции, в том числе Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина и Чэнь Юня.

В своей речи, которая длилась 3,5 часа, Си Цзиньпин представил доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Генсек подвел итоги работы ЦК КПК за прошедшие пять лет, сделав акцент на успехах экономического строительства и прогрессе в углублении реформ. Немалую часть своего доклада он посвятил идеологической составляющей. Кроме того, важное место в докладе заняли такие вопросы как экономические реформы, модернизация армии, партийная дисциплина, борьба с коррупцией, искоренение бедности в стране, решение социальных проблем, а также внешняя политика и борьба с международными угрозами и вызовами.

Новая эпоха социализма

Си Цзиньипн заявил, что с 18-го съезда партии перемены во внутренней и внешней обстановке поставили КПК перед необходимостью ответить на вопрос о том, какой именно социализм с китайской спецификой нужно отстаивать и развивать в Китае и как это нужно делать.

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Jason Lee
В Коммунистической партии Китая не терпят коррупцию, заявил Си Цзиньпин
"Реализация и развитие социализма с китайской спецификой в новую эпоху предполагает социалистическую модернизацию и великое возрождение китайской нации. А в дальнейшем в два этапа — до 2050 года — превратить Китай в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство… На первой стадии с 2020 года по 2035 год мы будем наращивать основу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации", — сказал генсек КПК.

Второй этап, к концу которого предполагается построить модернизированное социалистическое государство, продлится с 2035 года до середины XXI века, пояснил Си Цзиньпин.

Экономический фронт

Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит твердо проводить политику реформ и открытости, а также структурную реформу сферы предложения. Он назвал развитие модернизированной экономики стратегической целью развития Китая, которая поможет плавному переходу от экстенсивных темпов роста к более качественному, интенсивному развитию.

 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы должны сделать приоритетом качество экономики", — сказал Си Цзиньпин.

 

Говоря о проведении структурной реформы сферы предложения, генсек КПК заявил, что упор необходимо сделать на реальном секторе экономики. "Для строительства модернизированной экономики необходимо сделать упор на реальном секторе экономики, необходимо взять за главный ориентир повышение качества системы предложения", — сказал он.

Председатель КНР также отметил, что власти должны обеспечить синхронность роста доходов населения и экономического развития страны, а также поощрять стремление людей к обогащению законным путем. "Необходимо поощрять людей в их стремлении зарабатывать усердным трудом и законным путем, увеличивать численность населения со средним уровнем доходов, повышать доходы низкооплачиваемых категорий граждан, регулировать излишние расходы и изымать незаконные доходы", сказал он, также обратив внимание на необходимость инновационного развития экономики.

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© REUTERS / Aly Song
Си Цзиньпин призвал усилить дисциплину в Коммунистической партии Китая
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не откажется от политики открытости, а также будет защищать интересы иностранных инвесторов в стране.

"Открытость приносит прогресс, закрытость — отсталость. Двери открытости Китая внешнему миру не закроются, они могут только открыться еще шире", — сказал Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что следует проводить в жизнь политику либерализации и упрощения процедур в области торговли и инвестиций, а также значительно расширить доступ на рынок и открытость внешнему миру в сфере услуг.

Партия, дисциплина и коррупция

С приходом на должность генсека КПК в 2012 году Си Цзиньпин начал уделять особое внимание партийной дисциплине и борьбе с коррупцией. С тех пор тысячи чиновников, в том числе и высокопоставленные, были привлечены к административной и уголовной ответственности. Доклад Си Цзиньпина, представленный в среду, четко дал понять, что лидер КПК не допустит послаблений в этом вопросе и в следующие как минимум пять лет.

 

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Aly Song
Си Цзиньпин: Китай не станет жертвовать интересами других стран
Он подчеркнул, что дисциплину в Коммунистической партии Китая необходимо усиливать, чтобы члены партии и кадровые работники не выходили за рамки допустимого и привыкли жить в условиях контроля и ограничений. Си Цзиньпин добавил, что "рассматривая ужесточение политической и организационной дисциплины как важнейшего аспекта работы, следует строже соблюдать дисциплинарные нормы в следовании принципам честности и неподкупности, трудовой и бытовой дисциплины, а также дисциплину в отношении к народным массам".

Говоря о коррупции, Си Цзиньпин заявил, что она является самой большой угрозой Коммунистической партии Китая, к ней в партии будет проявлена нулевая толерантность. "Только упорство и настойчивость в постоянном ведении борьбы с коррупцией, сохранение честности партийных работников, неподкупности правительства и чистоплотности в политике позволят обеспечить долгосрочный порядок и стабильность в партии и государстве", — заявил лидер Компартии Китая.

Модернизация армии

Китай к 2035 году намерен модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени, заявил Си Цзиньпин. "Мы достигли нового исторического ключевого момента в усилении национальной обороны и вооруженных сил… Мы должны полностью воплотить в жизнь идеи партии по усилению армии для входа в новую эру и приспособить военную стратегию к новым условиям", — сказал он.

Китайские солдаты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Stringer
Китай должен завершить модернизацию вооруженных сил к 2035 году
Он подчеркнул, что Китай должен "построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки".

"Мы сделаем это нашей миссией, чтобы к 2035 году модернизация нашей национальной обороны и вооруженных сил была в основном завершена", — подчеркнул китайский лидер.

Он также отметил, что нужно к "середине нынешнего века превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня". "Необходимо достижение существенного прогресса в сфере информатизации армии и значительное повышение ее стратегического потенциала к 2020 году", — сказал Си Цзиньпин.

Студенты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© AFP 2017 / Stringer
Си Цзиньпин пообещал превратить Китай в могущественное государство
Кроме того, как сообщил китайский лидер, страна намерена совершенствовать и свою систему обеспечения государственной безопасности, а также принимать решительные меры по пресечению актов терроризма, этнического сепаратизма и религиозного экстремизма.

Он подчеркнул, что защита госбезопасности — краеугольный камень обеспечения спокойствия и стабильности в стране, что соответствует интересами многонационального народа Китая.

Народы всех стран, объединяйтесь

Си Цзиньпин заверил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды. Он подчеркнул, что "какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона".

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Aly Song
Си Цзиньпин заявил о необходимости сохранения принципа "одного Китая"
Председатель КНР призвал народы всех стран отказаться от менталитета холодной войны и политики силы, решать разногласия путем диалога и консультаций. "Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества… Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул также необходимость применения новых подходов к международным отношениям, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления". Председатель КНР отметил, что "мир, в котором мы живем, полон надежд, но также полон вызовов, с которыми ни одна страна не сможет справиться в одиночку".

Трансляция выступления Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Тайбэе. 18 октября 2017
© AFP 2017 / Sam Yeh
Си Цзиньпин пообещал защищать интересы иностранных инвесторов в Китае
Си Цзиньпин добавил, что "Китай продолжит активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка". Он подчеркнул, что "китайская мечта находится в тесной связи с чаяниями народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке".

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