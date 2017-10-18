Хаменеи назвал условие для разрыва "в клочья" соглашения по атому

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не выйдет из сделки по атому, пока этого не сделают другие стороны соглашения.

"Пока противоположная сторона не разорвет соглашение, мы также не будем его разрывать. Однако если соглашение будет разорвано, мы разорвем его в клочья", — приводит слова Хаменеи телеканал IRIB

Он также приветствовал позицию Европы по ядерному соглашению в свете объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в отношении Ирана.

Однако, по словам Хаменеи, осуждения европейскими странами заявлений Трампа недостаточно для того, чтобы президент США не разорвал соглашение. В то же время верховный лидер Ирана посоветовал странам Европы воздержаться от вмешательства в оборонные дела Ирана.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Заявления Трампа прокомментировала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД. Могерини отметила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД – это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой и проверяемой и пользующейся поддержкой других (членов) международного сообщества.

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