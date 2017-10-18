Каталонский министр оценил возможное применение силы Мадридом

Глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева на пресс-конференции в Брюсселе. 18 октября 2017

Глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева на пресс-конференции в Брюсселе. 18 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Попытки решить силой вопрос с Каталонией, стремящейся к независимости, приведут к финансовой нестабильности в Евросоюзе, заявил глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.

"В нынешней ситуации единственным решением является политическое", — сказал Ромева журналистам в Брюсселе.

По его словам, "если эта проблема не решится политически, неуверенность повлияет на всех, не только на каталонцев, но и на испанцев и европейцев".

"Использование силы испанским правительством, конечно, может спровоцировать финансовую нестабильность, которая коснется не только каталонцев, она коснется всех", — заявил представитель регионального правительства Каталонии.

Он отметил, что "нельзя нанести вред каталонской экономике, не навредив при этом Испании и Евросоюзу".