В "Оппозиционном блоке" считают, что Украина не переживет третий "майдан"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко заявил, что выступает против революционных преобразований на Украине, так как страна не переживет третий "майдан".
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.
"Наша страна третьего "майдана" не переживет, и мы категорически против таких революционных преобразований. Поскольку как только в нашей стране революция, то потом падает в три раза национальная валюта, народ становится беднее, а учитывая уровень накала в обществе, еще может быть и раскол страны", — сказал Бойко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией партия продолжает настаивать на проведении досрочных парламентских выборах. "Мы требуем переизбрания этого парламента, он не пользуется доверием людей. Но это должны быть выборы, эволюционное развитие, а не революция, которую сейчас пытаются создать", — добавил Бойко.
Плановые парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.
Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".