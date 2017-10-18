В ДНР заявили, что силовики 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что за сутки по территории республики силовики выпустили более 1 тысячи боеприпасов, ранения получили два мирных жителя.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, силовики вели огонь из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.