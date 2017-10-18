В Коммунистической партии Китая не терпят коррупцию, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Коррупция является самой большой угрозой Коммунистической партии Китая, к ней в партии будет проявлена нулевая толерантность, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

"В настоящий момент борьба с коррупцией по-прежнему остается решительной. Твердо придерживаясь принципов, что в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая толерантность, необходимо сохранить эффект жесткого сдерживания, высокой напряженности и постоянного устрашения… Где бы ни скрывались коррупционеры, их необходимо передать в руки правосудия и наказать в соответствии с законом", — заявил Си Цзинпьин, выступая с докладом на церемонии открытия 19-го съезда КПК.

Си Цзиньпин подчеркнул, что коррупция представляет самую большую угрозу для партии. "Только упорство и настойчивость в постоянном ведении борьбы с коррупцией, сохранение честности партийных работников, неподкупности правительства и чистоплотности в политике позволят обеспечить долгосрочный порядок и стабильность в партии и государстве", — заявил лидер Компартии Китая.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года).