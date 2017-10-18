Си Цзиньпин призвал все народы отказаться от менталитета холодной войны

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Народы всех стран должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы, решать разногласия путем диалога и консультаций, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 19-го съезда Компартии Китая.
Он подчеркнул необходимость применения новых подходов к международным отношениям, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления".
"Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций", — отметил китайский лидер.