Си Цзиньпин призвал все народы отказаться от менталитета холодной войны

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Народы всех стран должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы, решать разногласия путем диалога и консультаций, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 19-го съезда Компартии Китая.

"Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества… Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул необходимость применения новых подходов к международным отношениям, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления".

"Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций", — отметил китайский лидер.