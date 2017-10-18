Китай продолжит углублять структурные реформы, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Китай продолжит углублять структурную реформу сферы предложения, чтобы создавать современную экономику, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо углублять структурную реформу сферы предложения. Для строительства модернизированной экономики необходимо сделать упор на реальном секторе экономики, необходимо взять за главный ориентир повышение качества системы предложения и заметно укрепить преимущества качества экономики", — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия 19-го съезда КПК.

Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Эксперты отмечают, что эта политика уже привела к снижению цен, что, с одной стороны, удерживает низкий уровень инфляции, а с другой — ведет к банкротству предприятий и сокращению рабочих мест. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит все свои обязательства по сокращению избыточных мощностей в этих секторах.