Китай продолжит углублять структурные реформы, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Китай продолжит углублять структурную реформу сферы предложения, чтобы создавать современную экономику, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Эксперты отмечают, что эта политика уже привела к снижению цен, что, с одной стороны, удерживает низкий уровень инфляции, а с другой — ведет к банкротству предприятий и сокращению рабочих мест. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит все свои обязательства по сокращению избыточных мощностей в этих секторах.