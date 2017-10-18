Сноса не будет: генпрокурор Украины пообещал не трогать палаточный городок

07:3418.10.2017
(обновлено: 07:36 18.10.2017)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протеста возле Верховной рады, заверил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".
Глава Национальной полиции Сергей Князев, в свою очередь, сообщил, что правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады, но будут обеспечивать порядок. "Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем", — сказал он.
Князев также отметил, что правоохранители действовали адекватно в ходе столкновений с митингующими.
"Действия работников полиции, на мой взгляд, были законными и адекватными, но некоторые "горячие головы" вели себя неадекватно, что и привело к нанесению телесных повреждений сотрудникам Нацполиции, которые находятся сейчас в медучреждениях", — заявил Князев.
К вечеру вторника между силовиками и активистами произошло несколько стычек. "По итогам суток есть только два факта избиения работников правоохранительных структур. В чем виноват 21-летний нацгвардеец или 25-летний сотрудник спецподразделения, который прибыл сюда обеспечить охрану общественного правопорядка? Они лежат в больнице, у них средней тяжести телесные повреждения, с ними работают врачи", — заявил Князев.
Не вестись на провокации
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал митингующих у здания Верховной рады воздержаться от применения силы и не вестись на провокации.
"Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Требования митингующих
Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".
Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".
Следующий сбор участников объявлен на четверг. В этот день ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.