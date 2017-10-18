Сноса не будет: генпрокурор Украины пообещал не трогать палаточный городок

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протеста возле Верховной рады, заверил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Глава Национальной полиции Сергей Князев, в свою очередь, сообщил, что правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады, но будут обеспечивать порядок. "Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем", — сказал он.

Князев также отметил, что правоохранители действовали адекватно в ходе столкновений с митингующими.

"Действия работников полиции, на мой взгляд, были законными и адекватными, но некоторые "горячие головы" вели себя неадекватно, что и привело к нанесению телесных повреждений сотрудникам Нацполиции, которые находятся сейчас в медучреждениях", — заявил Князев.

К вечеру вторника между силовиками и активистами произошло несколько стычек. "По итогам суток есть только два факта избиения работников правоохранительных структур. В чем виноват 21-летний нацгвардеец или 25-летний сотрудник спецподразделения, который прибыл сюда обеспечить охрану общественного правопорядка? Они лежат в больнице, у них средней тяжести телесные повреждения, с ними работают врачи", — заявил Князев.

Не вестись на провокации

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал митингующих у здания Верховной рады воздержаться от применения силы и не вестись на провокации.

"Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Требования митингующих

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Следующий сбор участников объявлен на четверг. В этот день ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.