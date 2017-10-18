Си Цзиньпин: Китай должен стать модернизированным государством к 2050 году

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Коммунистическая партия Китая будет усердно работать, для того чтобы в период с 2020 года по 2035 год добиться модернизации и к середине века построить мощное, демократическое социалистическое государство, заявил генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

"На первой стадии с 2020 года по 2035 год мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации", — заявил Си Цзиньпин, выступая с докладом на церемонии открытия 19-го съезда КПК.

На второй стадии, пояснил Си Цзиньпин, с 2035 года до середины XXI века, "партия будет усердно работать еще 15 лет, чтобы превратить Китай в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".

Власти Китая поставили перед собой две цели к двум приближающимся столетним юбилеям: к столетнему юбилею КПК и к столетию КНР.