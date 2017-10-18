Си Цзиньпин: Компартия Китая должна решительно бороться с сепаратизмом

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Компартия Китая должна еще тверже защищать суверенитет страны и решительно бороться с сепаратизмом и любыми действиями, подрывающими национальное единство, заявил генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Партия должна ещё больше осознанно защищать суверенитет страны, интересы ее безопасности и развития, решительно бороться с сепаратизмом и любыми действиями, направленные на подрыв национального единства и общественной гармонии и стабильности", — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия 19-го съезда КПК.