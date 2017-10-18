В Алма-Ате произошел крупный пожар в офисном здании

АЛМА-АТА, 18 окт – РИА Новости. Крупный пожар произошел в ночь на среду в Алма-Ате, в ликвидации возгорания общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров принимали участие более 120 пожарных; жертв и пострадавших нет, сообщила журналистам официальный представитель департамента по ЧС (ДЧС) города Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03.00 (00.00 мск).

"К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля двухэтажного офисного здания с переходом огня на расположенный рядом цех", — отметила она.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем были развернуты четыре боевых участка, рассредоточенных по периметру здания. Тушению пожара препятствовало быстрое распространение огня по легкосгораемой конструкции мансардной надстройки.

"Усилиями пожарных-спасателей пожар локализован в 05.39 (02.39 мск) и ликвидирован в 06.17 (03.17 мск). Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", — сообщила Баймухамбетова.

В ликвидации пожара были задействованы 120 человек личного состава и 27 единиц техники службы пожаротушения Алма-Аты и 9 поливомоечных машин коммунальной службы города.