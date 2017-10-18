На Украине завели дело после травмирования полицейских у здания Рады

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как два украинских силовика получили травмы в ходе столкновений с митингующими у здания Верховной рады во вторник, сообщает МВД Украины.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии Саакашвили "Движение новых сил" и ряда общественных организаций начали протесты у Верховной рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение в центре.

К вечеру между силовиками и активистами произошли несколько стычек, организаторы акции обвинили правоохранительные органы в провокации. По данным Нацполиции, пострадали два силовика, данных о пострадавших среди митингующих нет. Активисты позже разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь.

"Князев (глава Нацполиции) сообщил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество", — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook. Князев ранее говорил, что у некоторых из правоохранителей украли имущество. Протестующие во вторник отобрали у силовиков защитные щиты.

Глава Нацполиции также отметил, что участники митинга пытаются пронести оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки и балаклавы, полицейские изымают эти вещи, сообщает МВД.