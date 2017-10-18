Украинская полиция считает действия сотрудников у здания Рады адекватными

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители действовали адекватно в ходе столкновений с митингующими у здания Верховной рады во вторник, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.
К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек, организаторы акции обвинили правоохранительные органы в провокации. По данным Нацполиции, пострадали два силовика, данных о пострадавших среди митингующих нет. Активисты позже разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.
"Действия работников полиции, на мой взгляд, были законными и адекватными, но некоторые "горячие головы" вели себя неадекватно, что и привело к нанесению телесных повреждений сотрудникам Нацполиции, которые находятся сейчас в медучреждениях", — заявил Князев.
Он также сообщил, что в ходе митингов у некоторых из правоохранителей украли имущество. Вероятно, он имел в виду защитные щиты, которые отобрали активисты.
"У нас есть факт ограбления, сегодня мы еще внесли в единый реестр уголовных нарушений сведения по факту ограбления имущества работников Национальной гвардии, мы поводим доследственную проверку незаконных действий в отношении народных депутатов. Каждому этому случаю будет дана правовая оценка", — добавил Князев.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.