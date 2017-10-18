Украинская полиция считает действия сотрудников у здания Рады адекватными

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители действовали адекватно в ходе столкновений с митингующими у здания Верховной рады во вторник, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек, организаторы акции обвинили правоохранительные органы в провокации. По данным Нацполиции, пострадали два силовика, данных о пострадавших среди митингующих нет. Активисты позже разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

"Действия работников полиции, на мой взгляд, были законными и адекватными, но некоторые "горячие головы" вели себя неадекватно, что и привело к нанесению телесных повреждений сотрудникам Нацполиции, которые находятся сейчас в медучреждениях", — заявил Князев.

Он также сообщил, что в ходе митингов у некоторых из правоохранителей украли имущество. Вероятно, он имел в виду защитные щиты, которые отобрали активисты.

"У нас есть факт ограбления, сегодня мы еще внесли в единый реестр уголовных нарушений сведения по факту ограбления имущества работников Национальной гвардии, мы поводим доследственную проверку незаконных действий в отношении народных депутатов. Каждому этому случаю будет дана правовая оценка", — добавил Князев.