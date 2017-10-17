США работают с Чадом над снятием визового запрета

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США работают с Чадом над снятием запрета на выдачу виз гражданам этой африканской страны, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, 13 октября советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер провел переговоры с президентом Чада Идрисом Деби Итно и "подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и усилий Чада в качестве нашего ключевого партнера в противодействии терроризму".

"В недавней прокламации США объявили о необходимости того, чтобы Чад расширил идентификационные процедуры и улучшил соответствие требованиям по обмену информации. В ответ правительство Чада ясно продемонстрировало желание тесно работать с нами над этими вопросами. США намерены работать с Чадом над разрешением этих недостатков с целью улучшить возможности отбора и снять ограничения по визам", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

В конце сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Ряд граждан Венесуэлы, а также все граждане КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.