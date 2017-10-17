США работают с Чадом над снятием визового запрета

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США работают с Чадом над снятием запрета на выдачу виз гражданам этой африканской страны, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"В недавней прокламации США объявили о необходимости того, чтобы Чад расширил идентификационные процедуры и улучшил соответствие требованиям по обмену информации. В ответ правительство Чада ясно продемонстрировало желание тесно работать с нами над этими вопросами. США намерены работать с Чадом над разрешением этих недостатков с целью улучшить возможности отбора и снять ограничения по визам", — говорится в письменном заявлении Науэрт.
В конце сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Ряд граждан Венесуэлы, а также все граждане КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.