Саакашвили призвал митингующих у Рады не вестись на провокации

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал митингующих у здания Верховной рады воздержаться от применения силы и не вестись на провокации.

Ранее украинские СМИ сообщили, что участники акции возле Рады устроили потасовку при выходе из здания депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны.

По словам Саакашвили, инициатором спора с митингующими был сам Барна. Он подтвердил, что некоторые участники акции попытались избить депутата, в связи с чем Саакашвили пришлось вмешаться.

"Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также представители партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщины", "Самопомощи", "Гражданской позиции" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

В числе требований – отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства, создание антикоррупционного суда. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Активисты разбили палатки возле Рады и заявили, что останутся до выполнения их требований.