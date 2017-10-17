Экс-посол России не исключил, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 17 окт — РИА Новости. Выход США из ядерной сделки по Ирану трудно исключить, заявил журналистам экс-посол России в США Сергей Кисляк.

"Это трудно исключать при таких заявлениях (президента США Дональда Трампа), вопрос в том, когда и при каких условиях", — заявил Кисляк журналистам на полях сессии в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он признался, что и сам в качестве посла потратил четыре года на эти переговоры.

"Я думаю, что это очень негативное развитие, потому что соглашение с Ираном — это не американо-иранское соглашение, это многостороннее соглашение. Кстати, утвержденное Совбезом ООН — у него особый статус. Мы все-таки надеемся, что все-таки до шагов по физическому выходу из соглашения не дойдет. Хотя это все очень непросто, особенно в отношении конгресса (США), который не слишком благоволит к любым договоренностям с Ираном", — оговорился экс-посол России.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.