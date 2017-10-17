Си Цзиньпин поздравил Жээнбекова с победой на выборах в Киргизии

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост президента Киргизии, сообщает агентство Синьхуа.

В своем послании китайский лидер отметил "значительный прогресс в развитии двусторонних связей КНР и Киргизии с момента установления дипотношений 25 лет назад".

"Китай готов работать с Киргизией и воспользоваться возможностью совместного построения проекта "Один пояс — один путь" для углубления сотрудничества в различных областях, таких как политика, экономика, безопасность и обмены между людьми, чтобы поднять на новый уровень стратегическое партнерство Китая и Киргизии", — приводит агентство слова китайского лидера.

По заявлению Си Цзиньпина, развитие такого партнерства принесет пользу гражданам обеих стран.

Выборы президента прошли в Киргизии в минувшее воскресенье. Жээнбеков побеждает после предварительного подсчета 100% голосов, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ЦИК Нурия Ташполотова.