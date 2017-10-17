Отход пешмерга в Киркуке дезорганизовал ее ряды, заявили в Курдистане

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Отход курдских вооруженных формирований со своих позиций в провинции Киркук без боя вызвал дезорганизацию в рядах военных автономии и снизил их боевой дух, об этом РИА Новости заявил советник парламента Иракского Курдистана Вагди Сулейман.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

"Отступление пешмерга, подчиняющейся Патриотическому союзу Курдистана (ПСК, одна из ведущих партий региона) привело, по правде сказать, к снижению морального духа у пешмерга на других фронтах, противостоящих аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение). Думаю, что это вызвало дезорганизацию в рядах пешмерга", — сказал советник парламента по правовым вопросам.

Советник отметил, что жители курдской автономии в эти часы ждут разъяснения происходящего от политического руководства региона.

Ожидается, что глава региона Масуд Барзани во вторник сделает заявление вокруг происходящих событий.

Во вторник утром иракское шиитское ополчение без сопротивления со стороны вооруженных курдских формирований пешмерга заняло город Синджар на северо-западе Ирака.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.