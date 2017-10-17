МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила обсудить тему недопустимости вмешательства в дела государств на международных площадках.
Парламентарий выступил во вторник на заседании постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что комиссия СФ призывает парламентариев всех стран мира, солидарных с принципом недопустимости противоправного внешнего вмешательства в сугубо внутренние дела государств, к сотрудничеству по этому актуальному и важному вопросу.
"Готовы к взаимодействию в данной сфере на площадке Межпарламентского союза, в том числе в рамках постоянного комитета МПС по миру и международной безопасности, на других межпарламентских площадках, включая Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, форум "Азия — Европа", а также на двух- и многосторонней основе", — сказал Климов, его слова приводит пресс-служба палаты.
Законодатель сообщил, что члены комиссии начали работу по созданию Черной книги вмешательства во внутренние дела суверенных государств в 21 веке, и пригласил всех к сотрудничеству в этом вопросе.
Он подчеркнул, что комиссия готова поделиться опытом своей работы с парламентариями всех стран-членов МПС и, в случае появления в парламентах этих стран соответствующих комиссий, комитетов или групп, сформированных с целью защиты от внешнего вмешательства в их внутренние дела, готова к прямому сотрудничеству с ними.
Российский законодатель также сообщил о предложении провести одно из заседаний Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности в России в 2018 году.