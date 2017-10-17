МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила обсудить тему недопустимости вмешательства в дела государств на международных площадках.

"Комиссия убеждена, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств остается одним из главных факторов, угрожающих миру, цивилизованному диалогу между народами нашей планеты и стабильному развитию на Земле. Мы также уверены, что предотвращение противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств не может быть эффективным без широкой международной поддержки усилий по защите этого важнейшего принципа международного права", — сказал глава сенаторской комиссии Андрей Климов.

Парламентарий выступил во вторник на заседании постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что комиссия СФ призывает парламентариев всех стран мира, солидарных с принципом недопустимости противоправного внешнего вмешательства в сугубо внутренние дела государств, к сотрудничеству по этому актуальному и важному вопросу.

"Готовы к взаимодействию в данной сфере на площадке Межпарламентского союза, в том числе в рамках постоянного комитета МПС по миру и международной безопасности, на других межпарламентских площадках, включая Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, форум "Азия — Европа", а также на двух- и многосторонней основе", — сказал Климов, его слова приводит пресс-служба палаты.

Законодатель сообщил, что члены комиссии начали работу по созданию Черной книги вмешательства во внутренние дела суверенных государств в 21 веке, и пригласил всех к сотрудничеству в этом вопросе.

"Комиссия обращает внимание на то, что мировой прогресс, развитие демократии, международного сотрудничества, диалог цивилизаций не имеют ничего общего с попытками навязывать другим свои собственные представлении о добре и зле, свободе и независимости, политических и социальных правах, произвольно толковать общепризнанные принципы международного права, действовать в обход Совета Безопасности ООН", — отметил Климов.

Он подчеркнул, что комиссия готова поделиться опытом своей работы с парламентариями всех стран-членов МПС и, в случае появления в парламентах этих стран соответствующих комиссий, комитетов или групп, сформированных с целью защиты от внешнего вмешательства в их внутренние дела, готова к прямому сотрудничеству с ними.

Российский законодатель также сообщил о предложении провести одно из заседаний Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности в России в 2018 году.