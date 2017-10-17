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Российские эксперты оценили речь Трампа о СВПД

17:4517.10.2017
(обновлено: 17:48 17.10.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возможной отмене Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому отражают факт отсутствия у Вашингтона стратегии по Ближнему Востоку, они вызваны обстановкой внутри самих Соединенных Штатов, считают российские эксперты, принявшие участие в круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом анонсировал речь Трампа по стратегии США в отношении Ирана
В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Кроме этого американский президент сказал, что полная отмена ядерного соглашения с Ираном вполне реальна.

Отсутствие стратегии у США

По мнению заместителя директора Института стран СНГ, военного эксперта Владимира Евсеева, действия Трампа связаны с отсутствием стратегии Вашингтона по Ближнему Востоку, в частности, по Ирану.

Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана ответил на заявление Трампа по ядерной сделке‍
"С одной стороны, Трамп хочет выполнить свои обязательства, чтобы сделка ядерная (по Ирану) прекратилась сама собой. Он очень хочет, чтобы это сделал непосредственно Иран, а при этом нарастают противоречия региональные. У США просто нет стратегии нигде — ни по Северной Корее, ни по Ирану, ни по Сирии", — сказал Евсеев.

Он добавил, что нынешняя администрация США "ни то, что не может, она не хочет принимать решений" и специально от этого уклоняется.

Схожую точку зрения высказал заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов. По его словам, заявления Трампа — непродуманный шаг с точки зрения внешнеполитической стратегии США.

"Он говорит о том, что никакой стратегии у Вашингтона на ближневосточном направлении просто нет", — добавил Кузнецов.

Внутренние проблемы США

По словам Александра Кузнецова, есть две причины, по которым Трамп мог заявить о возможности пересмотра соглашения по иранскому атому.

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп заявил, что Иран остается главным спонсором терроризма
"Представляется, что две причины подвигли Трампа на то, чтобы запустить ревизию этого соглашения (СВПД — ред.). Первая причина — очень острая внутриполитическая ситуация в США, раскол в американской политической элите. Второй мотив Трампа, когда он пошел на такое обострение отношений, угрожая выйти из соглашения, это желание понравиться своим союзникам политическим, прежде всего Израилю и Саудовской Аравии", — заявил Кузнецов.

По его мнению, после избрания Трампа президентом этот раскол "не только никуда не ушел, но только продолжает укрепляться, увеличиваться".

В том, что внутренняя ситуация в США могла заставить американского лидера заявить о возможном пересмотре соглашения по иранскому атому, также считает и старший научный сотрудник ИВ РАН Ирина Федорова.

По ее словам, что, вероятно, внутренняя ситуация в США подталкивает Трампа к действиям, которые бы шли в русле предвыборных заявлений по Ирану, из-за которых "он во многом и пришел в Белый дом".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР
"Мне кажется, что он хочет перенести фокус внимания с Северной Кореи, где пока какого-то решения сейчас не видим, перенести фокус внимания международной общественности на Ближний Восток и выбрать там нового-старого врага — Иран", — добавила Федорова.

Она также отметила, что в словах Трампа нет какой-либо новой стратегии по отношению к Ирану, так как он говорил и во время предвыборной кампании, и сразу после инаугурации, что сделка по иранскому атому незаконна, и надо проводить в отношении Ирана гораздо более жесткий курс.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

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