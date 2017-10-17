Советник парламента Иракского Курдистана рассказал о причинах сдачи Киркука

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Отступление курдских военизированных формирований пешмерга со своих позиций в провинции Киркук перед наступающей иракской армией вызвано предательством среди руководства партии Патриотический союз Курдистана (ПСК), заявил РИА Новости советник парламента Иракского Курдистана Вагди Сулейман.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

"Произошел большой заговор, в котором участвовали региональные страны, иракское правительство и члены руководства Талабани (семья бывшего главы Ирака Джаляла Талабани), ряда членов Патриотического союза Курдистана (ПСК). Это предательство не только Демократической партии Курдистана (ДПК, правящая в регионе партия, главой которой является руководитель автономии Масуд Барзани), но и всего курдского народа", — заявил Вагди Сулейман.

Информированный источник в администрации Киркука, эвакуированной после наступления иракской армии в Эрбиль, ранее заявил РИА Новости о том, что несколько тысяч бойцов пешмерга отступили со своих позиций ранним утром понедельника после появления соответствующего приказа.

По его словам, командиры отрядов пешмерга, отвечавшие за оборону восточных рубежей провинции Киркук, а также ее административную столицу, являются членами партии ПСК.

"Ряд высокопоставленных членов этой партии, в том числе Павел Талабани (сын недавно скончавшегося лидера ПСК и экс-президента Ирака Джалаля Талабани), несколько дней назад провели переговоры с Касемом Сулеймани (командующий спецподразделением "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), темой которых стала сдача без боя провинции Киркук", — сказал информированный собеседник агентства.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.