Митингующие забросали у Рады яйцами депутата Гончаренко

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Участники митинга возле Верховной рады Украины забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

В эфире телеканала "112 Украина" Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал он.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.