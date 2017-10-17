Число жертв нападения на востоке Афганистана превысило 40 человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число жертв нападения на полицейское управление в городе Гардез на востоке Афганистана достигло 41 человека, около 160 получили ранения, сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

Ранее СМИ сообщали о 20 жертвах, данные о пострадавших варьировались от 70 до 160.

"В результате нападения погибли 21 сотрудник полиции, ранены 48, среди мирных жителей города Гардез погибли 20 человек, 110 получили ранения", — сообщил замглавы МВД Афганистана Мурад Али Мурад в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Tolo News.

По его словам, среди жертв — шеф полиции провинции Ториалай Абдиани.

Нападение произошло во вторник утром в административном центре провинции Пактия на востоке страны. Рядом с управлением полиции прогремел взрыв, после чего между боевиками и силами безопасности начался бой, завершившийся к данному момент ликвидацией пяти боевиков.

Ответственность взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещена в России