В Афганистане при нападении боевиков погибли 20 человек, сообщили СМИ

Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками. Архивное фото

Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Двадцать человек погибли при нападении боевиков на центр подготовки полиции в городе Гардез провинции Пактия на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Заместитель губернатора Абдул Вали Сахи сообщил, что кроме 20 погибших есть раненые — более 70 человек, сообщает телеканал. В то же время агентство Пажвак со ссылкой источник сообщает о 160 пострадавших, доставленных в больницу.

Во время нападения, как уточняет телеканал, погиб шеф полиции провинции Ториалай Абдианаи.

Во вторник утром боевики совершили нападение на центр подготовки полицейских, после чего между нападавшими и правоохранителями развернулся бой. Как ранее сообщил представитель МВД, первоначально взорвался автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник.

Однако силовики, по данным телеканала, сообщают, что прогремели два взрыва — боевики во время атаки использовали грузовик и армейский внедорожник Humvee, начиненные взрывчаткой.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещена в России