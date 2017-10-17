В Афганистане при нападении боевиков погибли 20 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Двадцать человек погибли при нападении боевиков на центр подготовки полиции в городе Гардез провинции Пактия на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Во время нападения, как уточняет телеканал, погиб шеф полиции провинции Ториалай Абдианаи.
Во вторник утром боевики совершили нападение на центр подготовки полицейских, после чего между нападавшими и правоохранителями развернулся бой. Как ранее сообщил представитель МВД, первоначально взорвался автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник.
Однако силовики, по данным телеканала, сообщают, что прогремели два взрыва — боевики во время атаки использовали грузовик и армейский внедорожник Humvee, начиненные взрывчаткой.
Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещена в России