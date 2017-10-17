Британия не может иметь нормальных отношений с Россией, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания не может построить нормальных отношений с Россией, однако считает важным поддерживать диалог, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Джонсон к концу 2017 года посетит Россию с визитом. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил в связи с этим, что российская сторона в рамках визита намерена сосредоточиться на нормализации двусторонних отношений. МИД Соединенного Королевства отметил, что Джонсон рассчитывает обсудить в Москве Иран, Ближний Восток и вопросы безопасности. По данным источников РИА Новости в канцелярии британского правительства, визит может состояться в двадцатых числах декабря.

"Соединенное Королевство не может иметь нормальных отношений с этой страной (Россией). Но мы понимаем, что важно поддерживать с ней диалог", — сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев во вторник.

Он также подтвердил прежние заявления британских властей о том, что Лондон "не располагает никакими прямыми доказательствами причастности России к кибератакам" на Великобританию. Вместе с тем, министр вновь обвинил Россию в недружественном поведении.

Ранее МИД соединенного королевства заявлял, что Лондон не считает возможным вернуться к нормальным отношениям с Россией из-за разногласий по Сирии и Украине.