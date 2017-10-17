В Госдуме оценили планы Украины окружить Черноморский флот "волчьей стаей"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" уже прокомментировали в Госдуме. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик считает, что эта идея обречена на провал.

Термин "Волчья стая" обычно используют, говоря о тактике преследования кораблей подводными лодками с целью завладеть численным преимуществом. Она применялась немецкими и американскими субмаринами во время Второй мировой войны.

Суть стратегии заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.

"Морской разбой"

"Украина создает так называемый "москитный флот" для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ — то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение", — сказал Белик.

По его словам, во все времена флибустьеры были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали свою жизнь на виселице.

"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что после подобных сюжетов командование Южного военного округа сделает соответствующие выводы.

"Волчья стая"



Военно-морские силы Украины приняли на вооружение тактику под названием "волчья стая", рассказал телеканал ТСН. Командование планирует применять ее против Черноморского флота России.

В сюжете телеканала командиры бронекатеров заявили, что готовы атаковать российские газовые вышки в Черном море, так как радары, как они считают, не могут засечь "волчью стаю".

"Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника ", — заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.

По его словам, одновременно корабль не в состоянии вести огонь по нескольким целям.

"Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря", — сказал руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш, добавив, что "нужно уменьшать эти комфортные условия".

Всего в состав украинского флота входят четыре легких бронекатера типа "Гюрза-м". Их произвели на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащий Петру Порошенко. Минобороны заказало еще два подобных судна. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции поставки постоянно срывались.

"Украинское мифотворчество"

Военный эксперт Александр Пылаев также оценил перспективы использования этой тактики украинскими военно-морскими силами.

"Малые бронекатера не могут быть серьезной опасностью для современных кораблей, вооруженных ракетами", — отметил он.

По его словам, даже универсальные ЗРК могут действовать по малоразмерным надводным целям типа таких катеров.

"И в случае катера это будет его полное уничтожение. Я уже не говорю про применение крылатых ракет, которых может быть даже жалко на подобные цели", — рассказал он.

Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о стратегии "волчьей стаи".

"Поскольку Украина не располагает компетенциями по созданию современных боевых кораблей, они должны как-то поддерживать мифотворчество вокруг того, что есть", — считает Пылаев.

Он заявил, что создание бронекатеров с легким артиллерийским и пулеметным вооружением — это единственное, что сейчас может некогда мощная судостроительная промышленность Украины.

"Угрозы" со стороны России



"Соответственно, распространение мифов, что эти катерки могут быть угрозой для российского флота — это единственное, что им остается в ситуации общего параноидального бреда о "российской угрозе", — заключил Пылаев.

На Украине не раз заявляли, что видят в Москве угрозу. Так, в начале сентября Петр Порошенко заявил, что появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба".

А в мае украинская прокуратура завела уголовное дело по "факту развязывания должностными лицами Российской Федерации гибридной войны против Украины". В СБУ заявили, что для этого дела собирали информацию о конкретных "преступных действиях российских спецслужб в информационном поле".