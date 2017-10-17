США заявили о готовности сотрудничать с новым президентом Киргизии

БИШКЕК, 17 окт – РИА Новости. Власти США считают, что президентские выборы в Киргизии подтвердили стремление республики следовать демократическому пути, и готовы к партнерству с новым главой государства, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в Бишкеке.

Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. ЦИК Киргизии сообщил, что, по предварительным данным, кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54% голосов на выборах главы республики. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю его избрания президентом.

"Мирное проведение выборов и высокая явка избирателей подтвердили стремление народа Кыргызской Республики следовать демократическому пути. Мы высоко оцениваем приверженность республики обеспечению демократического перехода власти, а также важную роль гражданского общества в осуществлении наблюдения за выборным процессом. Правительство и народ Кыргызской Республики могут гордиться успешным проведением этих выборов", — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве отметили, что "Соединенные Штаты Америки готовы к партнерству с новым президентом Кыргызской Республики".

Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года.