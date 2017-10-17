Порошенко назвал захват "вертолетной площадки Януковича" неприемлемым

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым захват националистами здания выставочного центра "Парковый" в центре Киева, на котором находится также вертолетная площадка.

Накануне партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый". Его также называют "вертолетной площадкой Януковича", так как строилось оно якобы для нужд экс-президента. Захватившие сооружение потребовали вернуть его в государственную собственность. Во вторник в Генпрокуратуре сообщили, что это здание уже находится в собственности государства.

"Иногда примером стучания в открытые двери является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в госсобственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности на законных основаниях, и ожидается решение суда. Любые другие формы являются примером атаманщины и хаоса, и абсолютно неприемлемы", — заявил Порошенко на брифинге по итогам переговоров с президентом Мальты, которая находится с госвизитом на Украине.