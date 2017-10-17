В Венгрии рассказали о последствиях для Киева из-за закона об образовании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Украина в случае вступления в силу закона об образовании рискует потерять в лице Венгрии важного партнера и союзника, заявил председатель Госсобрания Венгрии Ласло Кевер на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

"Венгрия после появления на Украине закона об образовании разочарована в Украине, которую раньше считала надёжным партнером. В случае вступления его в силу, Украина рискует потерять в лице Венгрии важного партнёра и союзника", — сказал он.

По словам Кевера, Венгрия видит среди причин принятия этого закона на Украине не здравый смысл, а только желание Киева "увеличить напряженность внутри своей страны".

"Этот закон не приведёт к тому, что люди станут учить украинский язык", — считает венгерский парламентарий. По его словам, Венгрии нужны стабильные соседи, а принятый закон об образовании говорит о том, что Украина "совсем не стабильна".

Кевер пояснил, что вступление закона в силу сделает невозможным обучение венгерских детей на Украине на их родном языке. Он также отметил, что имплементировать действие этого закона на территории русскоязычной Украины невозможно.

"Мне кажется, там вы можете просто не обращать на него внимания", — заявил парламентарий.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.