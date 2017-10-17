Москва не приемлет тон заявлений Трампа по отношению к Ирану, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва не приемлет крайне резкий тон заявлений президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем принять крайне резкий тон заявления, адресованного иранской стороне", — сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа об Иране, сказанные в пятницу.

В минувшую пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"Мне кажется, что при любом расхождении в целесообразности того, следует ли действовать в соответствии с СВПД, тональность могла бы быть все-таки иной", — добавил замглавы российского МИД.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.