Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации "приспешников фашизма"

ИЕРУСАЛИМ, 17 окт – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи заявили, что два государства сближает неприятие антисемитизма и попыток героизации "приспешников фашизма".

"Речь об этом шла на встрече Сергея Шойгу и Биньямина Нетаньяху, которая состоялась в Иерусалиме. Стороны согласились с тем, что Россию и Израиль сближает неприятие антисемитизма, других проявлений ксенофобии и межнациональной розни", — сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Участники встречи, по словам Фомина, отметили, что "наши страны выступают против фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток героизации приспешников фашизма, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией".

По словам российского министра, в России приветствовали новый закон в Израиле, придавший 9 мая статус официального праздничного дня.

"Генерал армии Шойгу высоко оценил экспозицию музея "Яд Вашем", являющегося, по его мнению, грандиозным сооружением, которое позволяет оценить масштабы трагедии и страданий, выпавших на долю еврейского народа и всего человечества в годы Второй мировой войны", — заключил Фомин.