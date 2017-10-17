Киргизия обратилась в ВТО по ситуации на границе с Казахстаном

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Киргизии обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ситуации на границе с Казахстаном, сообщила во вторник пресс-служба кабмина Киргизии.
"Правительство Кыргызской Республики официально направило обращение в секретариат Всемирной торговой организации по ситуации, сложившейся на кыргызско-казахстанской государственной границе. Основанием обращения послужило нарушение Республикой Казахстан ключевых норм генерального соглашения по тарифам и торговле и соглашения об учреждении Всемирной торговой организации", — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба правительства Киргизии, средняя ежедневная пропускная способность на крупных КПП "Ак-Жол" и "Ак-Тилек" после введения дополнительных мер контроля сократилась в 2,4 раза.