Россия будет разъяснять США ошибочность их позиции по Ирану, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва продолжит разъяснять Вашингтону ошибочность его попыток парализовать соглашение по иранскому атому, будем "возвращать американских коллег "с небес на землю" в этом вопросе, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас на фоне того обстоятельства, что именно к США была обращена критика — и наша и иранская — за последнее время, эта страна начинает выдвигать идеи, которые могут парализовать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — ред.) или полностью его разрушить при наихудшем развитии событий. Это тревожная тенденция, она проявляется не только применительно к СВПД", — сказал Рябков журналистам.

"Мы будем вновь и вновь объяснять американским коллегам неприемлемость такого подхода, его легковесность с точки недостаточного и неполного просчета последствий, которые могут возникнуть, если эти требования будут выдвигаться и реализовываться Вашингтоном и дальше", — добавил Рябков.

"Мы будем настойчиво возвращать их (США) на землю и объяснять, какова реальная ситуация. Нельзя собственные представления о том, что хорошо, а что плохо таким абсолютно безапелляционным образом внедрять в ткань межгосударственного общения, это неприемлемая методика", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.