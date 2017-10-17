Россия будет разъяснять США ошибочность их позиции по Ирану, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва продолжит разъяснять Вашингтону ошибочность его попыток парализовать соглашение по иранскому атому, будем "возвращать американских коллег "с небес на землю" в этом вопросе, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем вновь и вновь объяснять американским коллегам неприемлемость такого подхода, его легковесность с точки недостаточного и неполного просчета последствий, которые могут возникнуть, если эти требования будут выдвигаться и реализовываться Вашингтоном и дальше", — добавил Рябков.
"Мы будем настойчиво возвращать их (США) на землю и объяснять, какова реальная ситуация. Нельзя собственные представления о том, что хорошо, а что плохо таким абсолютно безапелляционным образом внедрять в ткань межгосударственного общения, это неприемлемая методика", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.