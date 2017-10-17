В ДНР предоставили дополнительные гарантии безопасности для миссии МККК

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) в самопровозглашенной Донецкой народной республике получат дополнительные гарантии безопасности при посещении населенных пунктов на линии соприкосновения для выдачи гуманитарной помощи, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Представители ДНР в СЦКК предоставят дополнительные гарантии безопасности МККК. В период с 17 по 19 октября 2017 года МККК осуществит выдачу гуманитарной помощи для социально незащищенных категорий граждан в населенных пунктах Донецкой народной республики, находящихся на линии соприкосновения сторон", — сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам во вторник.

В СЦКК уточнили, что помощь будет оказана жителям пяти населенных пунктов, расположенных на территории ДНР.