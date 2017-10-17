ЕСПЧ не нашел "политической мотивированности" в деле братьев Навальных

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ЕСПЧ не установил "политической мотивированности" при расследовании уголовного дела братьев Навальных. Об этом говорится в сообщении Минюст.

Кроме того, в ведомстве не согласились с позицией суда о якобы процессуальных нарушениях по делу "Ив Роше Восток".

Ранее ЕСПЧ опубликовал постановление по жалобе братьев Навальных по делу "Ив Роше Восток". Пока оно не вступило в силу. В течение трех месяцев сформируют правовую позицию по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ.