Ниинистё не верит, что Россия хочет напасть на Финляндию

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не верит в возможность нападения России на его страну, Польшу или государства Балтии.

"Сейчас не многие финны боятся того, что русские сюда придут. Я лично в это не верю, как не верю и в то, что они нападут на Польшу или страны Балтии", — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita

Касаясь темы антироссийских санкций Ниинистё заявил, что Финляндия увязывает их отмену с выполнением минских соглашений. "Если будут выполнены минские соглашения, тогда эти санкции, которые были введены по поводу ситуации на востоке Украины, могут быть отменены. Но к этому мы даже не приблизились. Там теперь застой", — сказал он.

При этом он отметил, что ни одна страна ЕС официально не инициировала снятие санкций, хотя такие предложения и звучали. "Мы слышали разные голоса, но не припоминаю, чтобы на каком-то из саммитов кто-то официально представил такие предложения", — сказал Ниинистё.