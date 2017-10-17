ДНР намерена добиваться полной реализации закона об особом статусе Донбасса

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Продление Киевом закона об особом статусе Донбасса стало вынужденным и формальным решением, Донецк продолжит добиваться его полноценной реализации, заявила во вторник исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

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Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская позже выразила мнение, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.

Выступая в рамках тематического круглого стола, Никонорова заявила, что решение продлить закон об особом статусе Донбасса было "вынужденным и, к сожалению, достаточно формальным шагом для Киева".

"Данный закон содержит формальные нормы и положения. Они продлевают лишь первую, декларативную статью закона об особом статусе, который по сути своей является основой для урегулирования конфликта. Ни одно политическое решение невозможно обсуждать без понимания о том, когда вступит в силу полностью закон об особом статусе", — сказала Никонорова.

Она напомнила, что Комплекс мер, который является основным документом для урегулирования конфликта на востоке Украины, "напрямую отсылает решение всех политических вопросов на основании закона об особом статусе".

"Этот вопрос остается основным в повестке дня в Минске. Мы будем на всех последующих заседаниях добиваться того, чтобы были согласованы формула и механизм вступления данного закона в силу", — заявила исполняющая обязанности главы МИД ДНР. По ее словам, Донецк будет настаивать на том, чтобы условия для полноценного вступления этого закона в силу обсуждались в Минске, согласовывались двумя сторонами конфликта и "чтобы все-таки этот закон был введен в действие".