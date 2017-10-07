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Порошенко продлил на год закон об особом статусе Донбасса

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (80)
18:5107.10.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса, сообщается на сайте президента Украины.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Первое чтение: Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса
В сообщении сказано, что закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" также создает условия для развертывания в Донбассе миротворческой операции ООН.

Закон вступает в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Голосование в дыму

Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. В нем, в частности, предусматривается, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий. Среди них предусматривается вывод "незаконных формирований" с этих территорий. Такое решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде
"Я бы сжег этот парламент": в сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде
Во время обсуждения этого документа в президиум Рады бросили дымовую шашку. Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук вынес ее из зала, затем шашку потушили спасатели. Позже депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко признался, что шашку бросил он, и заявил, что "сделал это правильно". "Я сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи", — сказала Левченко.

Продление особого статуса для региона поддержали "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", а также "Оппозиционный блок". Против выступила фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению лидера радикалов, этот закон антиконституционный и "угрожает безопасности государства". Схожее мнение выразили в партии Тимошенко.

Профанация Киева

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР раскритиковали скорректированный законопроект, заявив, что его цель — создать видимость выполнения Минских соглашений.

В Луганске считают, что единственные "незаконные вооруженные формирования" в Донбассе — это украинские силовики.

Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Будьте третьим сортом или пошли вон. Как Украина заманивает Донбасс
В МИД ДНР отметили, что условия предоставления особого статуса Донбассу, выдвинутые Киевом, противоречат Минским соглашениям и делают невозможным выполнение самого закона.

По мнению исполняющего обязанности главы МИД ДНР, представителя самопровозглашенной республики в политической подгруппе Натальи Никоноровой, Киев продлил срок действия закона под давлением мирового сообщества, однако он не может выполнить условие, выдвинутое в документе для предоставления Донбассу особого статуса и "предпочитает заниматься профанациями".

"Украина сама же не в состоянии выполнить условие о выведении незаконных вооруженных формирований, поскольку таковыми являются националистические добровольческие батальоны Украины, которые, собственно, и необходимо выводить", — сказала она.

Законопроект о реинтеграции Донбасса

На этой неделе Рада также приняла в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Политик: законопроект о реинтеграции Донбасса – вызов мировому сообществу
Голосование прошло на фоне потасовки: противники законопроекта пытались прорваться к трибуне, а один из депутатов от националистической "Свободы" — к президиуму. Документ все же был принят и теперь должен пройти второе чтение. Это может произойти уже на следующей пленарной неделе с 17 по 20 октября.

Законопроект предусматривает определение России как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории. Документ также дает президенту право использовать Вооруженные силы Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как киевские власти называют военную операцию "антитеррористической".

Донецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог: в законопроекте по Донбассу есть важный для Киева момент
Документ также предполагает возможность введения в Донбассе военного положения. Целью государственной политики законопроект определяет "освобождение" юго-востока Украины и восстановление там конституционного строя.

По мнению экспертов, законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует своему названию, а особый статус для региона так и останется на бумаге.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формулировка законопроекта ни де-юре, ни де-факто неприемлема.

Особый статус Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно закону, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.

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