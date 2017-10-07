Порошенко продлил на год закон об особом статусе Донбасса

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса, сообщается на сайте президента Украины.
Закон вступает в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
Голосование в дыму
Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. В нем, в частности, предусматривается, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий. Среди них предусматривается вывод "незаконных формирований" с этих территорий. Такое решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Продление особого статуса для региона поддержали "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", а также "Оппозиционный блок". Против выступила фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению лидера радикалов, этот закон антиконституционный и "угрожает безопасности государства". Схожее мнение выразили в партии Тимошенко.
Профанация Киева
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР раскритиковали скорректированный законопроект, заявив, что его цель — создать видимость выполнения Минских соглашений.
В Луганске считают, что единственные "незаконные вооруженные формирования" в Донбассе — это украинские силовики.
По мнению исполняющего обязанности главы МИД ДНР, представителя самопровозглашенной республики в политической подгруппе Натальи Никоноровой, Киев продлил срок действия закона под давлением мирового сообщества, однако он не может выполнить условие, выдвинутое в документе для предоставления Донбассу особого статуса и "предпочитает заниматься профанациями".
"Украина сама же не в состоянии выполнить условие о выведении незаконных вооруженных формирований, поскольку таковыми являются националистические добровольческие батальоны Украины, которые, собственно, и необходимо выводить", — сказала она.
Законопроект о реинтеграции Донбасса
На этой неделе Рада также приняла в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".
Законопроект предусматривает определение России как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории. Документ также дает президенту право использовать Вооруженные силы Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как киевские власти называют военную операцию "антитеррористической".
По мнению экспертов, законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует своему названию, а особый статус для региона так и останется на бумаге.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формулировка законопроекта ни де-юре, ни де-факто неприемлема.
Особый статус Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в 2014 году в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно закону, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.