В Турцию на лечение доставили 35 пострадавших при теракте в Сомали

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Тридцать пять пострадавших при теракте в столице Сомали Могадишо доставлены на лечение в Турцию, сообщил во вторник турецкий Минздрав.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. По последним данным в результате взрыва погибли не менее 300 человек, еще порядка 300 получили ранения.

"Сразу после теракта президент Турции Тайип Эрдоган дал распоряжение оказать срочную медицинскую помощь пострадавшим. 15 октября в Могадишо были направлены около 10 тысяч тонн лекарств, а также 33 медицинских работника, 35 пострадавших доставлены для лечения в Анкару. Министр здравоохранения Турции Ахмет Демирджан отправился в Сомали и ознакомился с ситуацией на месте", — говорится в сообщении минздрава Турции.

Отмечается, что часть пострадавших проходит лечение в больнице имени Эрдогана в Могадишо, которая была построена при помощи Турции.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России