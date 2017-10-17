В Казахстане заявили, что усиление контроля границ не нарушает норм ЕАЭС

АСТАНА, 17 окт — РИА Новости. Казахстан, который ранее ввел усиленный контроль на границе с Киргизией в рамках борьбы с "серым" импортом, не нарушает норм ЕАЭС, считает глава министерства национальной экономики страны Тимур Сулейменов.
Министерство экономики Киргизии направило письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну из-за того, что, по мнению ведомства, Казахстан нарушает положения договора о ЕАЭС.
"Нет, конечно. Мы действуем в рамках нашего законодательства и в рамках тех обязательств, которые мы взяли в ЕАЭС", — сказал Сулейменов журналистам по итогам заседания правительства во вторник.
Он отметил, что любая страна, в случае необходимости защиты своих экономических и иных интересов, может применять внутренние меры. "На мой взгляд, нет необходимости что-либо политизировать, необходимо просто по линии всех заинтересованных ведомств, как наших, так и киргизских продолжать оперативную работу и стараться решать проблемы", — сказал Сулейменов.
По информации погранведомства Киргизии, в понедельник на всех пунктах пропуска наблюдалось большое скопление машин. Так, на крупнейшем КПП "Актилек-автодорожный" со стороны Киргизии в пробке стоят 270 грузовых фур. Многие из застрявших на границе машин перевозили скоропортящиеся грузы фруктов и овощей из республики в том числе в северные регионы РФ.