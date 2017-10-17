В Казахстане заявили, что усиление контроля границ не нарушает норм ЕАЭС

АСТАНА, 17 окт — РИА Новости. Казахстан, который ранее ввел усиленный контроль на границе с Киргизией в рамках борьбы с "серым" импортом, не нарушает норм ЕАЭС, считает глава министерства национальной экономики страны Тимур Сулейменов.

Госпогранслужба Киргизии ранее сообщила, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили. Погранслужба КНБ Казахстана со своей стороны сообщала, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция.

Министерство экономики Киргизии направило письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну из-за того, что, по мнению ведомства, Казахстан нарушает положения договора о ЕАЭС.

"Нет, конечно. Мы действуем в рамках нашего законодательства и в рамках тех обязательств, которые мы взяли в ЕАЭС", — сказал Сулейменов журналистам по итогам заседания правительства во вторник.

Он отметил, что любая страна, в случае необходимости защиты своих экономических и иных интересов, может применять внутренние меры. "На мой взгляд, нет необходимости что-либо политизировать, необходимо просто по линии всех заинтересованных ведомств, как наших, так и киргизских продолжать оперативную работу и стараться решать проблемы", — сказал Сулейменов.

По данным Госпогранслужбы Киргизии, ранее на крупных пунктах пропуска между странами ежедневное число пересекающих границу составляло в среднем 8,1 тысячи человек в день, сейчас оно снизилось до 3,4 тысячи. Из 662 единиц транспорта на данный момент границу пересекает не более 350 машин. В воскресенье президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что готов потребовать созыва саммита ЕАЭС, если Казахстан в течение 2-3 дней не снимет ограничения на границе.

По информации погранведомства Киргизии, в понедельник на всех пунктах пропуска наблюдалось большое скопление машин. Так, на крупнейшем КПП "Актилек-автодорожный" со стороны Киргизии в пробке стоят 270 грузовых фур. Многие из застрявших на границе машин перевозили скоропортящиеся грузы фруктов и овощей из республики в том числе в северные регионы РФ.