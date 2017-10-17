В Белоруссии трех россиян будут судить за организацию незаконной миграции

МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Гражданам России грозит в Белоруссии до 7 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Одновременно в Поставах оперативники задержали иномарку Mercedes, в которой, по похожему сценарию, находились водитель — гражданин России, уроженец Азербайджана и пять вьетнамцев, говорится в сообщении.
"В отношении граждан России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Белоруссии (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет (лишения свободы — ред.) с конфискацией имущества либо без нее", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.